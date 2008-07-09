Албанию и Хорватию пустили в НАТО

В Брюсселе в среду, 9 июля, послы 26 стран-членов НАТО подписали протоколы о присоединении Албании и Хорватии к альянсу, сообщает Лента.русо ссылкой на DPA.

По информации агентства, теперь подписанные документы должны быть ратифицированы парламентами всех стран, входящих в НАТО, а затем переданы на хранение в Вашингтон. После этого процедура вступления Албании и Хорватии в альянс будет считаться завершенной. Как сообщается, процесс ратификации обычно длится около года.

Напомним, что Албания и Хорватия получили приглашения вступить в НАТО на саммите Североатлантического альянса в апреле 2008 года. Другим странам, претендующим на членство в альянсе, отказали. Украине было предложено добиться поддержки вступления страны в НАТО большинством населения, Грузии - решить территориальные споры с Абхазией и Южной Осетией, а Македонии - урегулировать спор о названии страны с Грецией.