Ученые не исключают, что Зика может угрожать взрослым - BBC

До сих пор предполагали, что он, в основном, опасен для новорожденных детей, передает BBC Украина.

В статье, опубликованной в журнале England Journal of Medicine, рассматривают случай, когда вирус обнаружили у 81-летнего мужчины, который оказался в больнице после круиза странами Океании.

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У пациента диагностировали менингоэнцефалит. Эта болезнь заключается в воспалении головного мозга и может перейти на спинной, вызывая паралич. Ученые считают, что заболевание спровоцировал вирус Зика.

Вирус быстро распространяется по странам Латинской Америки. ВОЗ объявила его угрозой планетарного масштаба. Считают, что из Зика связан рост числа новорожденных с микроцефалией - уменьшенным мозгом.