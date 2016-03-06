При попытке переплыть из Турции в Грецию погибло 25 мигрантов
20:15, 06 марта 2016Мир
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В результате крушения судна с мигрантами около города Дидим турецкой провинции Айдын погибло 25 человек.
25 мигрантов утонули, пытаясь переплыть в Грецию / hurriyet.com.tr
Как сообщает Hürriyet, 7 человек при этом были спасены.
Отмечается, что среди погибших было трое детей и беременная женщина.
Судно с мигрантами двигалось к греческому острову Фармакониси (Буламач).
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Точных данных о гражданстве погибших не сообщается, однако известно, что большинство из них - сирийцы.
Отметим, что район между Дидимом и Фармакониси - один их тех, где регулярно переворачиваются лодки с мигрантами, в результате чего те погибают.
7 человек спасли / hurriyet.com.tr
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