У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, погибли 15 детей

В результате погибли 34 беженца, включая 4 младенцев и 11 детей, сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

"Вероятно, что лодка, в которой находились мигранты, перевернулась", - говорится в сообщении. Спасателям удалось поднять на свои суда 68 человек, еще 29 человек смогли самостоятельно доплыть до берега.

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Всего на потерпевшем аварию судне могло находиться более 100 беженцев. Информации о национальности погибших пока не поступало.

Ранее УНИАН сообщал, что от 30 до 40 человек, плывших на надувной лодке из Ливии, погибли в Средиземном море.