Ученые назвали самое вероятное имя Бэнкси

В Лондонском университете королевы Марии утверждают, что узнали настоящее имя уличного художника Banksy. Результаты их расследования подтвердили заявления британских таблоидов, которые звучали в 2008 году. Под знаменитым псевдонимом работает Робин Ганнингэм из Бристоля. Об этом со ссылкой на The Independent пишет издание "Медуза".

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Ученые Лондонского университета пользовались полицейскими методами; в частности — географическим профилированием, сложным статистическим анализом, который применяется в криминологии для поимки преступников.

В основе метода лежит предположение о том, что злоумышленники совершают правонарушения недалеко от места жительства. Поэтому анализ географии преступлений позволяет определить адрес подозреваемого, или хотя бы выявить несколько возможных адресов.

Отмечается, что в выборку ученых, искавших Бэнкси, попали 140 работ в Лондоне и Бристоле, которые предположительно принадлежат уличному художнику.

Ученые проанализировали эти точки и заметили, что, что в Бристоле Бэнкси рисовал граффити рядом с одним и тем же пабом, жилым домом и игровыми площадками; в Лондоне рисунки появлялись вокруг трех повторяющихся адресов. Используя информацию из открытых источников, ученые заключили, что области появления рисунков совпадают с местами, где жил или просто часто появлялся Робин Ганнингэм — человек, которого с 2008 года считают реальным Бэнкси.

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Впервые о том, что Бэнкси и Робин Ганнингэм — это один и тот же человек, еще в 2008 году сообщил таблоид Mail on Sunday. В качестве отправной точки журналисты использовали старую фотографию, на которой, как утверждалось, был изображен Бэнкси за работой. В Бристоле им рассказали, что настоящее имя Бэнкси — Робин Ганнингэм. В течение года репортеры опрашивали друзей, соседей, бывших коллег и родственников художника, выясняя новые детали его личности.

До расследования этой газеты никому не удавалось выяснить, кто такой Бэнкси. Вместе с тем, обсуждалось несколько версий. По одной из них, художник, который в темное время суток рисует граффити, днем работал мясником; по другой — под псевдонимом Бэнкси работала группа художников. Сам Бэнкси отказывался назвать свое имя, а его знакомые отрицали любые предположения. Даже агент художника утверждал, что он не вполне уверен, с кем работает.