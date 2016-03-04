В Германии задержали россиянина, который подозревается в связях с террористами ИГИЛ
17:11, 04 марта 2016Мир
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В немецком городе Кихленгарн задержали 27-летнего россиянина, которого подозревают в связях с "Исламским государством".
Сейчас районный суд Герфорда избрал ему меру пресечения содержание под стражей / dpsu.gov.ua
Об этом заявили в прокуратуре федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, пишет Европейская правда со ссылкой на издание Newsburger.
Задержанный до сих пор находился в международном розыске, ордер на его арест выдала Польша.
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"Мужчина занимался сбором средств в Польше и закупал оборудование для нужд "Исламского государства", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас районный суд Герфорда избрал ему меру пресечения содержание под стражей.
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