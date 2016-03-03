В РФ по подозрению в терроризме задержали соратника экс-главаря "ДНР" Стрелкова - СМИ

Блогера Алексея Кунгурова задержали в Тюмени. Об этом в четверг, рассказала его супруга Асия Байшихина, передает "Дождь".

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По ее словам, в их квартире прошел обыск, после которого Кунгуров успел сообщить, что ему вменяют 205 статью ("Террористический акт"), однако неизвестно, какую часть.

"Те, кто были при обыске, со мной даже не разговаривали. Меня не пустили в квартиру. Когда они выходили, я спросила, куда уводите мужа. Они ничего не сказали", - рассказала она.

Сейчас Байшихина не знает, где находится ее муж.

"Недели две назад мне рассказали, что моя фамилия мелькнула в "фсбэшных" кругах. Выясняли, на кого зарегистрирована квартира по моему адресу. А позавчера ночью в нашу дверь очень сильно стучали. Сказали, что милиция и что в подъезде произошло преступление. Мы не открыли. Но человек долбил в дверь минут 20", - добавила она.

При этом в местном МВД сообщили, что 205 статья УК РФ находится в зоне ответственности ФСБ РФ.

Добавим, что "Комитет 25 января" – националистическа и сталинистская организация России. В нее, помимо Кунгурова, входит террорист и один из главарей "ДНР" Игорь Стрелков, Максим Калашников, Эдуард Лимонов, Константин Крылов и другие. Эта организация, в частности, выступала в поддержку проекта "Новороссия".