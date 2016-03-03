Лукашенко: Власть у нас очень жесткая, но водить людей строем нельзя

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

"Самое главное - у нас все-таки власть жесткая, очень жесткая. Люди это чувствуют. Но это не значит, что мы людей должны построить, как в армии, и строем или не дай бог стадом куда-то водить и запрещать: шаг влево, шаг вправо, слово не скажи, рот зашей. Ни в коем случае этого делать нельзя", - заявил он сегодня, обращаясь к руководителям местных органов власти.

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По мнению Лукашенко, "право человека - сказать то, что он думает, в нужном месте: на собрании, при обсуждении с коллегами, вам прямо в глаза", и не надо бояться делать это.

"Пережимать нельзя. У нас люди умные, они понимают, как надо жить, как работать, и мы это в людях должны поддерживать", - подчеркнул президент Беларуси.