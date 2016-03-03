Лига арабских государств причислила "Хезболлу" к террористам
08:44, 03 марта 2016Мир
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Министры внутренних дел Лиги арабских государств проголосовали за признание радикальной мусульманской группировки "Хезболла" террористической организацией.
ЛАГ признала Хезболлу террористами / Flickr.com, upyernoz
Ранее аналогичное решение принял Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Министры Ливана и Ирака покинули заседание в знак протеста, передает Русская служба ВВС.
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Страны Персидского залива оказывают давление на "Хезболлу" - одну из основных политических сил в Ливане и военного союзника президента Башара Асада в Сирии.
ССАГПЗ обвиняет "Хезболлу" в вербовке молодежи в странах залива для проведения террористических актов.
В феврале Саудовская Аравия отказалась финансировать ливанскую армию. Ранее предполагалось, что она потратит на это 3 млрд долларов.
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