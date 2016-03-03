Ситуация с беженцами на границе Греции и Македонии может выйти из-под контроля

Ситуация в приграничном греческом селе Идомени может выйти из-под контроля, если никому не позволять пересекать границу, предупреждают представители гуманитарных организаций, передает Deutsche Welle.

"Здесь уже 11 тысяч человек, а условия очень плохие, - цитирует слова сотрудника гуманитарной организации "Врачи без границ" агентство Reuters. - Мы опасаемся, что ситуация может выйти из-под контроля, когда эта цифра превысит 12 тысяч".

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В то же время, как сообщает агентство dpa, в греческий портовый город Пирей ежедневно с островов в Эгейском море продолжают прибывать около тысячи беженцев.

По данным ООН, с начала 2016 года к берегам Греции прибыли уже свыше 130 тысяч беженцев. В ООН считают, что страна не справится с этой проблемой самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, мигранты, которые скопились на границе Греции и Македонии в районе Идомени, прорвали пограничные заграждения с помощью самодельного тарана.