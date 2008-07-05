В Перу междугородный автобус врезался в скалу, 14 человек погибли, 10 получили ранения, сообщила в субботу перуанская радиостанция RPP.

«Междугородный автобус с 49 пассажирами и двумя водителями следовал из Лимы в город Тарапото на северо-востоке страны. Авария произошла на 540-м километре горной трассы. Автобус врезался в отвесную скалу, пытаясь избежать лобового столкновения с грузовиком, выехавшим на полосу встречного движения. 14 человек погибли, 10 раненых доставлены в близлежащие больницы», - сообщил в эфире радиостанции представитель транспортной компании.

На месте трагедии работают спасатели и полиция.

В прошлом году в авариях в Перу погибло около 800 человек, более 5 тысяч получили ранения. Основными причинами происшествий являются плохое состояние дорог и транспортных средств, а также доступность водительских прав, которые покупаются на "черном рынке" за 30 долларов.