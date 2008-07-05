Лидер российской "Поры" получил политическое убежище в Англии

Великобритания предоставила политическое убежище лидеру российского молодежного движения "Пора" Андрею Сидельникову. Об этом журналистам сообщил сам Сидельников по телефону из Лондона.

Сидельников обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище в этой стране 16 декабря 2007 года. Сделал он это в связи с тем, что за три дня до того, 13 декабря, российские спецслужбы воспрепятствовали его вылету из Москвы в Лондон. В аэропорту "Шереметьево" у Сидельникова отобрали документы и выдали ему справку о том, что ему отказано в вылете. После этого Сидельникову удалось вылететь в Киев, а оттуда - в Лондон, где он с тех пор и находится.

Сидельников был в числе людей, с которыми встречался бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко в Лондоне за два дня до отравления в ноябре 2006 года. По словам Сидельникова, обычно он приезжал в Лондон четыре раза в год и встречался с проживающим там Борисом Березовским, а также с Литвиненко.

В 2005 году он возглавил молодежную оппозиционную организацию "Пора", созданную в России по примеру украинской и с тем же названием. Активисты российского движения "Пора" участвовали в "Маршах несогласных", а также в других протестных акциях.

Лента.ру