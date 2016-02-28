Одну из площадей Праги хотят назвать в честь Бориса Немцова

Трое чешских активистов в петиции городского совета Праги обратились с инициативой переименовать одну из площадей города в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ, Петр Кутилек, Франтишек Неедли и Франтишек Марчіи хотят, чтобы площадь, которая сейчас называется Под Каштанами (Pod Kaštan), где расположено посольство России в Чехии, носила имя Бориса Немцова.

«Идея переименовать площадь перед российским посольством возникла в честь Бориса Немцова и всех российских демократических политиков. Она должна также напомнить, что Прага стоит на защите прав человека и демократии в мире», – заявил один из авторов петиции Франтишек Неедли.

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Активисты убеждают, что своей инициативой хотят продолжить традицию экс-президента Вацлава Гавела по поддержке «тех, кто не боится вслух сопротивляться авторитарным и недемократическим режимам».

Обнародована петиция о переименовании пражской площади в честь Немцова уже набрала более тысячи подписей. В дальнейшем петицию передадут в топографическую комиссию мэрии Праги.

27 февраля в России и за рубежом проходят акции памяти о российского оппозиционера Бориса Немцова.