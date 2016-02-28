Во Франции экстренно сел самолет British Airways
03:10, 28 февраля 2016Мир
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Самолет направлялся в Лондон из испанского города Бильбао.
REUTERS
Самолет Airbus A320 британской авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту французского города Бордо, передает Русская служба Би-би-си.
Причиной незапланированного приземления стала техническая неисправность, суть которой пока не сообщается. Самолет сейчас осматривают.
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Самолет направлялся в Лондон из испанского города Бильбао. На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа. В ходе экстренной посадки никто не пострадал.
Авиакомпания разместила пассажиров в гостинице рядом с аэропортом. Ожидается, что они вылетят в Лондон одним из утренних рейсов.
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