Во Франции экстренно сел самолет British Airways

Самолет Airbus A320 британской авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту французского города Бордо, передает Русская служба Би-би-си.

Причиной незапланированного приземления стала техническая неисправность, суть которой пока не сообщается. Самолет сейчас осматривают.

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Самолет направлялся в Лондон из испанского города Бильбао. На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа. В ходе экстренной посадки никто не пострадал.

Авиакомпания разместила пассажиров в гостинице рядом с аэропортом. Ожидается, что они вылетят в Лондон одним из утренних рейсов.