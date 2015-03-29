В Канаде самолет Airbus A320 выкатился за пределы полосы, 25 человек получили травмы

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press. В результате 25 человек с незначительными травмами госпитализированы.

На борту лайнера AC624 (Airbus А-320), вылетевшего вечером в субботу, 28 марта, из Торонто, находились 132 пассажира и пятеро членов экипажа.

В качестве возможных причин приводится плохая видимость, вызванная ночным временем суток и сильным снегопадом.

Читайте такжеВ сеть выложили аудиозапись последней минуты полета лайнера GermanwingsСообщается также, что в момент аварии в аэропорту отключилось электричество.

Бизнесмен Майк Магнус, который был на борту, сообщил, что самолет мог задеть линию электропередачи, что вызвало отключения электроэнергии. Мужчина получил незначительные травмы плеча и челюсти.