Демократы в сенате США хотят продлить санкции против России в 2016 году

Демократы в сенате США ожидают продления санкций против России в 2016 году.

Об этом заявила сенатор Джейн Шахин от Демократической партии (штат Нью Гемпшир) на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос представителей СМИ относительно прогноза в отношении санкций против РФ, передает корреспондент УНИАН.

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«В отношении санкций, мы постоянно работаем с нашими европейскими партнерами. И думаем о продлении этих санкций, когда закончится первый срок. И мы стараемся их сделать как можно более эффективными», - сказала Шахин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

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В марте 2015 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского Союза на саммите ЕС решили связать дальнейшие санкции против России с выполнением Минских договоренностей, и эти меры будут в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В сентябре Совет ЕС принял решение продлить еще на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.