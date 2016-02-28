Число зараженных вирусом Зика в США превысило 140 человек
В общей сложности в США установлены девять случаев заражения вирусом Зика беременных женщин.
Число зараженных вирусом Зика достигло 147 человек на территории США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Они приводят данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) о том, что в континентальной части США находятся уже 107 человек, которые заразились вирусом в местах, где распространено это заболевание.
Кроме того, в Пуэрто-Рико, имеющем статус свободно присоединившейся к США территории, уже 35 инфицированных, еще четверо - на Американском Самоа, один - на Американских Виргинских островах.
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В ЦКПЗ уточнили, что в общей сложности в США установлены девять случаев заражения вирусом Зика беременных женщин.
Вирус Зика вызывает высокую температуру, конъюнктивит, головные боли и боли в суставах, воспалительные процессы, а в отдельных случаях - тошноту и рвоту, расстройства и боли в желудке. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. В Западном полушарии она сейчас особенно быстро распространяется: вирус проник более чем в 20 стран из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.
Имеются сведения, что заражение вирусом Зика в период беременности может вызвать у ребенка микроцефалию - врожденный дефект, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и сопровождается умственной отсталостью, невротическими отклонениями, нарушениями слуха и зрения.