Число зараженных вирусом Зика в США превысило 140 человек

Число зараженных вирусом Зика достигло 147 человек на территории США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Они приводят данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) о том, что в континентальной части США находятся уже 107 человек, которые заразились вирусом в местах, где распространено это заболевание.

Кроме того, в Пуэрто-Рико, имеющем статус свободно присоединившейся к США территории, уже 35 инфицированных, еще четверо - на Американском Самоа, один - на Американских Виргинских островах.

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В ЦКПЗ уточнили, что в общей сложности в США установлены девять случаев заражения вирусом Зика беременных женщин.

Вирус Зика вызывает высокую температуру, конъюнктивит, головные боли и боли в суставах, воспалительные процессы, а в отдельных случаях - тошноту и рвоту, расстройства и боли в желудке. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. В Западном полушарии она сейчас особенно быстро распространяется: вирус проник более чем в 20 стран из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.

Имеются сведения, что заражение вирусом Зика в период беременности может вызвать у ребенка микроцефалию - врожденный дефект, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и сопровождается умственной отсталостью, невротическими отклонениями, нарушениями слуха и зрения.