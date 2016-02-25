Cилы Асада при поддержке авиации России отбили у боевиков ИГИЛ ключевой город на пути в Алеппо
Сирийские войска восстановили контроль над городом Ханасер, который был захвачен боевиками "Исламского государства".
Об этом говорится на официальном сайте базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает РБК.
Отмечается, что Ханасер, который расположен в 50 км от Алеппо, удалось освободить при поддержке российской авиации. В ходе сражения были убиты 15 солдат правительственной армии, отметили правозащитники. Ханасер расположен рядом с дорогой, которая используется сирийской армией для проезда в Алеппо, указывает Reuters.
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Согласно сообщению, бои за Ханасер шли несколько дней. Отряды армии поддерживали также авиация и артиллерия, добавил источник. Как отмечает собеседник агентства, сейчас движение по трассе Ханасер — Алеппо не возобновилось, потому что все еще возможны атаки террористов.