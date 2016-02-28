Армия Асада уничтожила более 30 боевиков ИГИЛ в провинции Хама - СМИ

Армия Сирии в субботу отразила атаки террористической группировки "Исламское государство" в восточной провинции Хама, уничтожив 35 боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

По данным агентства, боевики пытались атаковать позиции сирийской армии в городе Саламия в направлении Телль-Абьяда. В результате военным удалось ликвидировать 35 террористов, уничтожить четыре внедорожника с пулеметами, бульдозер, артиллерийские оружия и минометы.

Ранее в субботу в окрестностях Саламии прогремели три взрыва, жертвами которых стали шесть человек.

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Напомним, с полуночи 27 февраля по времени Дамаска в Сирии начал действовать режим прекращения боевых действий. Сирийское правительство подтвердило готовность прекратить боевые действия. Некоторые оппозиционные силы отнеслись к возможности примирения скептически, но в целом идея прекратить боевые действия противниками сирийских властей была одобрена. Прекращение огня не распространяется на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру" и другие группировки, признанные СБ ООН террористическими.