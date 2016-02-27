В годовщину убийства Немцова полиция РФ уже провела первые задержания, в Москве замечены военные грузовики (фото)

Всего на марш собрались около 15 человек, передает ТАСС.

Перед началом акции полицейские предупредили участников о незаконности проведения акции без согласования. Затем они были задержаны "за нарушение федерального закона номер 54 (о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях - Ред.)".

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Еще один участник акции - представитель регионального отделения партии "Яблоко" Евгений Артемьев - провел одиночный пикет на главной площади областного центра - площади Советов.

Кроме того, сейчас в Москве на улице Мясницкой уже выстроились военные грузовики, передает "Дождь" в своем Twitter.

"Московская полиция готовится к мирному траурному шествию", - отмечает издание.

Военные грузовики на Мясницкой. Так московская полиция готовится к мирному траурному шествию pic.twitter.com/7sreShuUp2 — Телеканал Дождь (@tvrain) February 27, 2016

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в Москве и других городах России и мира пройдут акции памяти российского политика Бориса Немцова, убитого год назад у стен Кремл