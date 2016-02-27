В Москве и других городах России и мира пройдут акции памяти Бориса Немцова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, мэрия российской столицы согласовала проведение в Москве Марша памяти численностью до 50 тыс. человек.

Марш памяти Немцова пройдет с 14.00 до 16.00 мск. Сбор участников – с 13.00 до 14.00 на Страстном бульваре. Рамки металлодетекторов будут установлены в самом начале Страстного бульвара, со стороны Пушкинской площади, на обеих проезжих частях.

Организаторы сообщили УНИАН, что власти Москвы сообщили о запрете проносить через рамки жидкости. Также не будут допускать людей со свечами, фонарями и прочими огнеопасными предметами.

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Также власти Москвы и полиция намерены осуществлять предварительный досмотр всех плакатов и транспарантов. Проход с ними будет организован с левой стороны правой проезжей части бульвара.

"Марш пройдет по бульварам до Тургеневской площади и дальше по проспекту Сахарова до пересечения с Садовым кольцом. В ходе Марша памяти будет осуществляться сбор подписей под требованием установки памятного знака на месте убийства Немцова. Подписи можно будет сдать в конце маршрута. На Немцовом мосту, куда в субботу можно будет принести цветы, движение пешеходов по тротуару рядом с народным Мемориалом будет организовано в одну сторону, от Васильевского спуска. В противоположную сторону можно будет пройти по другой стороне моста", - сообщил один из организаторов.

Кроме Москвы, акции пройдут в других городах: Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белфаст, Берлин, Бостон, Ванкувер, Варшава, Вашингтон, Вильнюс, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кельн, Киев, Киров, Краснодар, Лондон, Милан, Мурманск, Мюнхен, Новосибирск, Одесса, Рим и многих других городах.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 г. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова является мотив политической или религиозной ненависти.