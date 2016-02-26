СМИ: В Чечне в воинской части произошла массовая драка между местными и русскими солдатами (видео)

Как сообщает Росбалт со ссылкой на пользователя Facebook Надежду Иванову, которая распространила видео драки, инцидент произошел накануне в воинской части, расположенной в чеченском поселке Борзой.

"По одной из версий, поводом для конфликта между чеченскими военнослужащими и контрактниками из других регионов РФ стала нецензурная лексика. Женщина, контактировавшая с одним из очевидцев, рассказала, что вечером того же дня военнослужащие - уроженцы Чечни - собрались с битами, арматурой, травматическими пистолетами, дождались идущих с ужина солдат и напали на них", – говорится в сообщении.

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На распространенном видео запечатлены некие беспорядки с участием российских военнослужащих с комментариями на чеченском языке людей, ведущих съемку.

Отмечается, что затруднительно определить, когда и где было снято видео, однако время года может соответствовать концу февраля в Чечне.

Согласно сообщению, автор публикации уточнила, что пострадали около 20 человек, все они находятся в местной санчасти с переломами рук и ног. Одному из солдат проткнули живот арматурой, у других — перелом челюсти, рассказала женщина. «Там сейчас работает комиссия. Из части никого не выпускают», — отметила она.

В Чечне есть посёлок Борзой. Там расположена воинская часть, в которой проходят службу как чеченские, так и русские солд... Опубліковано Надеждою Ивановою 26 лютого 2016 р.

В организации «Солдатские матери» сообщили, что постараются выяснить подробности инцидента в Чечне.

В военной прокуратуре ЮВО РФ отказались прокомментировать информацию о массовой драке. «Нет, мы не комментируем это», — сказал старший советник юстиции, помощник военного прокурора РФ по связям с общественностью Натиф Гаджиметов.