Кадыров не хочет больше руководить Чечней
По словам действующего главы Чечни, сейчас есть более профессиональные люди.
Президент Чечни Рамзан Кадыров, срок которого на посту истекает этой весной, говорит, что пока не думал о предвыборной кампании. Об этом он сказал в интервью изданию "РСН".
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"Хочет ли Кадыров дальше продолжить? Не хочу я. Сейчас другие времена с экономической, социальной точек зрения. У нас есть в команде более профессиональные люди. Я считаю, что я выполнил свой долг. Те люди, которые ведут нас, проверяют, смотрят, балансируют – им виднее, что необходимо для дальнейшего развития, для того, чтобы не остановить развитие. Есть команда, есть президент страны. На всё воля Аллаха. Я пехотинец. Если скажут дальше служить — буду служить, если давай, до свидания — попрощаюсь", – сказал Кадыров.
Чеченский лидер заявляет, что ещё не задумывался о возможной предвыборной кампании: "Я ещё не определился, ещё ни с кем не разговаривал, мы об этом не говорили. Я даже об этом не думал. Даже не было времени".
Отметим, что российский оппозиционер Илья Яшин намерен презентовать доклад, в котором рассказывается, как глава Чеченской республики Рамзан Кадыров создал "чеченский халифат" и в случае политической нестабильности может поставить вопрос о выходе Чечни из состава России, что повлечет новую масштабную войну.