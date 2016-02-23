Кадыров не хочет больше руководить Чечней

Президент Чечни Рамзан Кадыров, срок которого на посту истекает этой весной, говорит, что пока не думал о предвыборной кампании. Об этом он сказал в интервью изданию "РСН".

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"Хочет ли Кадыров дальше продолжить? Не хочу я. Сейчас другие времена с экономической, социальной точек зрения. У нас есть в команде более профессиональные люди. Я считаю, что я выполнил свой долг. Те люди, которые ведут нас, проверяют, смотрят, балансируют – им виднее, что необходимо для дальнейшего развития, для того, чтобы не остановить развитие. Есть команда, есть президент страны. На всё воля Аллаха. Я пехотинец. Если скажут дальше служить — буду служить, если давай, до свидания — попрощаюсь", – сказал Кадыров.

Чеченский лидер заявляет, что ещё не задумывался о возможной предвыборной кампании: "Я ещё не определился, ещё ни с кем не разговаривал, мы об этом не говорили. Я даже об этом не думал. Даже не было времени".

Отметим, что российский оппозиционер Илья Яшин намерен презентовать доклад, в котором рассказывается, как глава Чеченской республики Рамзан Кадыров создал "чеченский халифат" и в случае политической нестабильности может поставить вопрос о выходе Чечни из состава России, что повлечет новую масштабную войну.