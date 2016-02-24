Госдеп США: Саммит по ядерной безопасности определит шаги для пресечения ядерного терроризма

Об этом УНИАН сообщил в комментарии представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

«Саммит продолжит обсуждение развития угрозы и определит шаги для минимизации использования высокообогащенного урана, борьбы с ядерной контрабандой и предупреждения, выявления и пресечения попыток ядерного терроризма», - говорится в сообщении.

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«Соединенные Штаты стремятся к усилению глобальной архитектуры для ядерной безопасности, которая носит комплексный характер, основывается на международных стандартах, создает уверенность в реализации ядерной безопасности наций, и в результате снижения мировых запасов ядерных оружейных материалов», - отметили в Госдепе США.

«Мы не можем позволить себе ждать акта ядерного терроризма, и должны работать вместе, чтобы коллективно поднять наши стандарты для ядерной безопасности», - сообщают в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что президент США Барак Обама в своей речи в Праге в 2009 году заявил, что ядерный терроризм является самой непосредственной и чрезвычайной угрозой для глобальной безопасности.

Первый саммит по ядерной безопасности прошел в Вашингтоне в 2010 году, второй саммит в Сеуле в 2012 году, третий саммит в Гааге в 2014 году.

«Эти саммиты достигли ощутимых улучшений в безопасности ядерных материалов и усиление международных институтов, которые поддерживают ядерную безопасность», - считают в американском внешнеполитическом ведомстве.