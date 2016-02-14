В Южной Корее заявили, что КНДР присваивает зарплаты рабочих и тратит их на ядерную программу

Министр по делам национального объединения Хон Йон Пхе в своем телевизионном обращении заявил, что правящая партия присваивала 70% средств. Его цитирует южнокорейское агентство Yonhap.

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"Работникам индустриального парка Кэсон должны были платить американскими долларами. Только вместо рабочих эти деньги получало правительство Северной Кореи. Любая валюта, попадающая в КНДР, присваивается "Рабочей партией" и идет на разработку ядерного оружия, или ракет, или покупку предметов роскоши", - сказал он.

По данным Reuters, северокорейские рабочие Кэсона за месяц должны были получать около 160 долларов наличными. Но зарплаты для них выплачиваются через государственное агентство КНДР. В связи с этим 55 тысяч работников на руки получают лишь малую часть своих зарплат, поясняет министр.

Отметим, что на прошлой неделе Сеул закрыл индустриальный парк, который был крупным источником валюты в КНДР, в ответ на запуск Пхеньяном баллистической ракеты.