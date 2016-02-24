Венгрия хочет провести референдум относительно обязательных квот на мигрантов

Венгерское правительство решило провести референдум относительно обязательных квот ЕС на мигрантов.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Таким образом правительство реагирует на общественное мнение. Мы считаем, что введение квот для расселения мигрантов без поддержки народа представляет собой злоупотребление властью", - сказал Орбан.

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При этом он не стал уточнять, когда будет проведен референдум.

Его правительство с самого начала выступало против квот на мигрантов.

В частности, Венгрия, как и Словакия, обжаловала квоты на мигрантов в Суде ЕС.

План ЕС по расселению 160 тысяч беженцев был принят осенью прошлого года. Как сообщалось, по данному плану расселено лишь 500 беженцев.