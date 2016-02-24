Италия вызвала посла США из-за информации о шпионаже за Берлускони

Об этом ведомство сообщило во вторник, 23 февраля, передает Deutsche Welle.

Послу Джону Филлипсу придется объяснить, для чего Агентство национальной безопасности США (АНБ) шпионило за политиком.

Поводом для дипломатического скандала стала публикация в итальянской газете La Repubblica со ссылкой на обнародованные обличительной платформой WikiLeaks документы. В них говорится, что АНБ прослушивало известного своими неоднозначными заявлениями 79-летнего медиамагната во времена развертывания кризиса зоны евро, с 2008 года и до его отставки в 2011 году.

Союзник экс-премьера и член одной из крупнейших партий Италии Forza Italia Ренато Брунетта заявил, что якобы существовал "заговор" для свержения Берлускони и призвал действующего руководителя правительства Маттео Ренци не воспринимать эти сообщения спокойно.

Читайте также"За крымское вино": против Путина и Берлускони в Украине открыли уголовное дело

Как сообщал УНИАН, ресурс WikiLeaks опубликовал материалы, свидетельствующие о том, что Агентство национальной безопасности США прослушивало разговоры во время встреч Генсека ООН Пан Ги Муна и Ангелы Меркель, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и ряда других высокопоставленных чиновников.