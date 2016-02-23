Италия разместит на Сицилии беспилотники сил антиигиловской коалиции
05:55, 23 февраля 2016Мир
222 0
Италия позволила антитеррористической коалиции во главе с США размещать ударные беспилотники на своей авиабазе Сигонелла на Сицилии.
Италия намерена санкционировать каждый вылет / Flickr, Ed Yourdon
БПЛА будут применяться в зоне операции против террористической группировки "Исламское государство" в Ливии, сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.
Рим настаивает, чтобы беспилотники использовались только в оборонительных целях и не применялись во время наступательных операций. Италия намерена санкционировать каждый вылет.
Читайте такжеСША нанесли удары по позициям ИГ в Ливии: убиты около 30 боевиков
Разрешение будет даваться только в случае использования дронов для защиты персонала на местах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter