Италия разместит на Сицилии беспилотники сил антиигиловской коалиции

БПЛА будут применяться в зоне операции против террористической группировки "Исламское государство" в Ливии, сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Рим настаивает, чтобы беспилотники использовались только в оборонительных целях и не применялись во время наступательных операций. Италия намерена санкционировать каждый вылет.

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Разрешение будет даваться только в случае использования дронов для защиты персонала на местах.