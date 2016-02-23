Италия разместит на Сицилии беспилотники сил антиигиловской коалиции

05:55, 23 февраля 2016
Мир
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Италия позволила антитеррористической коалиции во главе с США размещать ударные беспилотники на своей авиабазе Сигонелла на Сицилии. 

италия / Flickr, Ed Yourdon

БПЛА будут применяться в зоне операции против террористической группировки "Исламское государство" в Ливии, сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Рим настаивает, чтобы беспилотники использовались только в оборонительных целях и не применялись во время наступательных операций. Италия намерена санкционировать каждый вылет.

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Разрешение будет даваться только в случае использования дронов для защиты персонала на местах.

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