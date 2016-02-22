Чехия хочет отправить военных к восточным границам НАТО

Чехия намерена отправить 100 солдат на восточный фланг НАТО, чтобы поддержать укрепление границ альянса с Россией со стороны Польши и стран Балтии, об этом заявил чешский министр обороны Мартин Стропницкий, пишет ZN.ua со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, речь идет примерно о роте солдат, сотне людей, которые присоединились бы к контингенту альянса. Стропницкий в эфире чешского телевидения также заявил, что бригада НАТО будет усилена чешскими войсками во втором полугодии 2016 года. Главы Минобороны стран-членов Североатлантического альянса 10 февраля согласовали план наращивания сил на востоке Европы в связи с агрессивной внешней политикой РФ. Сообщалось, что НАТО расширит присутствие на восток для защиты союзников. Министры обороны стран-членов НАТО договорились о расширении передового присутствия в Восточной Европе, заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Генсек НАТО подчеркнул, что на данный момент такая необходимость обусловлена более сложной ситуацией в области безопасности, что, в частности, вызвано "более жесткой позицией России, которая вкладывает большие средства в оборону".

Читайте такжеВ НАТО отрицают возможность поддержки Турции, если она сама нападет на Россию

НАТО ранее объявило о создании командных пунктов в шести странах Европы. Издание The Telegraph сообщало, что на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе во вторник, 9 февраля, обсуждался новый план по наращиванию военного контингента в странах Балтии, Центральной и Южной Европы с целью противостояния гибридным военным угрозам или полноценной оккупации Россией. Авторитетное издание The Wall Street Journal писало, что НАТО разрабатывает новую стратегию для ускорения процесса принятия решений и улучшения процесса реагирования на нетрадиционные виды войны, которые Россия использовала в Крыму и на востоке Украины.