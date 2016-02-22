Чехия хочет отправить военных к восточным границам НАТО
Стропницкий в эфире чешского телевидения также заявил, что бригада НАТО будет усилена чешскими войсками во втором полугодии 2016 года.
Чехия намерена отправить 100 солдат на восточный фланг НАТО, чтобы поддержать укрепление границ альянса с Россией со стороны Польши и стран Балтии, об этом заявил чешский министр обороны Мартин Стропницкий, пишет ZN.ua со ссылкой на агентство Reuters.
По его словам, речь идет примерно о роте солдат, сотне людей, которые присоединились бы к контингенту альянса. Стропницкий в эфире чешского телевидения также заявил, что бригада НАТО будет усилена чешскими войсками во втором полугодии 2016 года. Главы Минобороны стран-членов Североатлантического альянса 10 февраля согласовали план наращивания сил на востоке Европы в связи с агрессивной внешней политикой РФ. Сообщалось, что НАТО расширит присутствие на восток для защиты союзников. Министры обороны стран-членов НАТО договорились о расширении передового присутствия в Восточной Европе, заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Генсек НАТО подчеркнул, что на данный момент такая необходимость обусловлена более сложной ситуацией в области безопасности, что, в частности, вызвано "более жесткой позицией России, которая вкладывает большие средства в оборону".
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НАТО ранее объявило о создании командных пунктов в шести странах Европы. Издание The Telegraph сообщало, что на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе во вторник, 9 февраля, обсуждался новый план по наращиванию военного контингента в странах Балтии, Центральной и Южной Европы с целью противостояния гибридным военным угрозам или полноценной оккупации Россией. Авторитетное издание The Wall Street Journal писало, что НАТО разрабатывает новую стратегию для ускорения процесса принятия решений и улучшения процесса реагирования на нетрадиционные виды войны, которые Россия использовала в Крыму и на востоке Украины.