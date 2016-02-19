ЕС хочет сохранить членство Британии, но не все согласны с ее требованиями - Меркель

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. "Как вы знаете, мы начали повестку с Великобритании и продолжим ее сегодня утром. Обсуждение было вдохновлено фактом того, что все хотят сохранить членство Великобритании в Евросоюзе, все сферы запросов Великобритании были на повестке дня. Не всем легко согласиться с запросами, но воля есть. Основной вопрос - это злоупотребление системой социальной защиты, индексация детских пособий, с другой стороны, исключения из системы социальной защиты", - сказала Ангела Меркель, передает ТАСС.

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При этом канцлер Германии добавила, что в настоящее время также продолжается работа по проблематике банковского союза и союза финансовых рынков. "Также выяснилось, что вопрос более тесного союза вызывает очень разную реакцию в зале. Мнения о том, как далеко мы хотим продвинуться к более тесному союзу, очень разнятся. Поскольку выгода сохранить Британию в союзе настолько выше, чем противоположное, мы пытаемся прийти к компромиссу и по этому вопросу", - отметила канцлер.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз получил предложение Великобритании о пересмотре условий ее членства в ЕС. До этого британский премьер-министр Дэвид Кэмерон выступил с резкими заявлениями. В частности, он потребовал от Брюсселя защитить рынок страны, усилить конкурентоспособность ЕС, предоставить Лондону доступ к контролю над мигрантами и избавить страну от "более плотного" сотрудничества с Евросоюзом.