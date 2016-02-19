Брюссель и Лондон пока не смогли договориться об условиях сохранения Британии в составе ЕС

08:43, 19 февраля 2016
Мир
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"Мы достигли некоторого прогресса, но еще многое предстоит сделать", - этот комментарий главы Европейского Совета Дональда Туска по итогам первого дня дискуссии о соглашении с Британией можно перевести с дипломатического на обычный язык как "что-то пока ничего не получается".

REUTERS

Дональд Туск высказал этот комментарий журналистам в 2 часа 36 минут в ночь на пятницу - и тут же ушел вместе с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером на двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, президентом Франции Франсуа Олландом и чешским премьером Богуславом Слободкой, который будет представлять на встрече все восточноевропейские страны, пишет Би-би-си.

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Первый день саммита ЕС перешел в ночь не из-за британского вопроса: лидеры стран союза засиделись до третьего часа ночи на рабочем ужине по не менее больному для Евросоюза вопросу о мигрантах. Но о совместной политике в отношении волны мигрантов договориться смогли, по крайней мере, на уровне декларации, а о компромиссе с Великобританией - нет.

"У каждого тут будет своя драма, а в конце мы обо всем договоримся", - этот афористичный прогноз президента Литвы Дали Грибаускайте относительно хода и результата саммита процитировали, наверное, все ведущие европейские издания.

Другие ведущие политики ЕС - например, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед саммитом тоже высказывались примерно в этом духе: "Мы обязательно договоримся с Кэмероном, никуда не денемся, иного просто не дано, нельзя такого допустить, чтобы Британия ушла".

Но договориться оказалось на самом деле не так просто. "У нас вызывают озабоченность некоторые предложения. Дьявол в деталях" - сказал на встрече с участниками саммита вчера днем председатель Европарламента Мартин Шульц.

Далее выяснилось, что "некоторые предложения" - это, собственно, практически все предложения о компромиссе с Великобританией, предложенные Дональдом Туском.

То есть, Европарламент озабочен и временной отменой пособий трудовым иммигрантам, и намерением дать национальным парламентам возможность блокировать общеевропейские законы, и формулировкой о ЕС как о "союзе стран с разными валютами", и отказом от постулата о стремлении к постоянному углублению интеграции.

Мартин Шульц и Европарламент не участвуют в саммите, но речь спикера отразила общие претензии разных стран ЕС к предложенной Дональдом Туском сделке с Лондоном.

Некоторые из старых членов ЕС, энтузиастов движения к супергосударству, недовольны двумя последними пунктами, а восточноевропейские страны беспокоит намерение урезать пособия их гражданам, работающим в Британии.

Хотя перед саммитом, особенно после визита Дэвида Кэмерона в Польшу несколько дней назад, казалось, что с Восточной Европой дело более или менее улажено. "Польша хотела увидеть в тексте соглашения Британии и ЕС две вещи. Первая - и этого, я так понимаю, они добились - Польша хотела, чтобы право приостановить выплату социальных пособий распространялось только на Британию. То есть, чтобы в Германии, Франции и так далее поляки по-прежнему получали пособия", - объясняла обозреватель Польского радио в Брюсселе Беата Пломецка. "Второе - это то, что Польша хотела, чтобы отмена пособий распространялась только на вновь прибывающих мигрантов. И это Варшава получила", - утверждает она.

Поскольку относительное большинство из живущих в Британии граждан других стран ЕС - поляки, позиция Польши считается ключевой.

Но по ходу саммита обнаружилось, что у восточноевропейских стран есть еще существенные требования, еще более выхолащивающие пункты соглашения о пособиях - при том, что эти пункты предложений Дональда Туска и так мало кому в Великобритании понравились.

Дэвид Кэмерон же, судя по сведениям из кулуаров, резко поднял градус дискуссии, затребовав права отменить пособия для вновь прибывающих мигрантов вместо четырех (таково было первоначальное требование) на первые 7 лет с возможностью продления еще на 6.

Спикер Европарламента Мартин Шульц в четверг днем после встречи с участниками саммита ЕС сказал журналистам, отвечая на вопрос о Британии: "Я считаю, что мы должны быть вместе. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить в этом граждан Великобритании".

Сегодня, во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе, станет ясно, чем закончились эти переговоры. От их результата во многом зависит, останется ли Великобритания в составе Евросоюза, поскольку, как показывают опросы, подданные королевства в большинстве своем могут проголосовать на референдуме за ЕС, только если ЕС пойдет на уступки Лондону.

Референдум же Дэвид Кэмерон, по прогнозам британских политических комментаторов, назначит уже на конец июня.

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