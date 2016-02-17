В Сирии в один из осажденных городов прибыла гуманитарная колонна

35 грузовиков въехали в город Муадхамия, расположенный неподалеку от столицы Дамаска, сообщил представитель Красного Полумесяца в Сирии.

Другие гуманитарные колонны направляются в города Мадайя и Забадани, также расположенные недалеко от столицы, и в расположенные на севере страны деревни Фоуя и Кефрайя, передает Русская служба ВВС.

Во вторник сирийское правительство открыло для конвоев ООН доступ к нескольким осажденным населенным пунктам - в провинции Идлиб, а также нескольким городам под Дамаском, включая Мадайю, где, по данным на 30 января, более 15 человек уже скончались от голода.

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Также благотворительные организации будут допущены и в город Дейр-эз-Зор, чье 200-тысячное население испытывает острую нехватку продовольствия.

Сообщается, что около 4,5 миллионов человек в Сирии живут в труднодоступных районах, среди них - 400 тысяч человек в 15 осажденных населенных пунктах, в которых нет доступа к жизненно необходимой помощи.