Нидерланды начали бомбардировки ИГ в Сирии

По «боевым позициям, военной технике и стратегическим мишеням» нанесли удары истребители F-16, базирующиеся в Иордании.

Согласно отчету голландского минобороны, на прошлой неделе летчики выполнили 10 вылетов в Сирии и на востоке Ирака, пишет Росбалт.

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В конце января власти Нидерландов оповестили, что их ВВС будет бомбить ИГ не только в Ираке, но и в Сирии.

Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил,что надеется, что действия Нидерландов будут полностью соответствовать международным нормам.

«Любая страна, которая участвует в борьбе с ДАИШ и другими экстремистами в Сирии или Ираке, должна избегать жертв среди мирных жителей, а также ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.