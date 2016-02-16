Сирийское правительство разрешило ООН доставить гуманитарную помощь - BBC
Правительство Сирии разрешило доставить гуманитарные грузы в осажденных территорий в стране, заявили в ООН.
Об этом сообщает "BBC Украина".
Конвой с гуманитарной помощью готов отправиться в Сирию "как можно раньше", отметил представитель ООН Фаран Хаг.
Помощь пришлют в частности в город Мадайя, где люди умирают от голода.
Мадайя уже несколько лет находится под контролем повстанцев с оппозиционной "Свободной сирийской армии".
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Ранее спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура заявил, что сирийское правительство обязано открыть доступ к территориям.
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На прошлой неделе мировые державы договорились о "прекращении огня" на территории Сирии, ускорения оказания гуманитарной помощи жителям страны и увеличение ее объемов.