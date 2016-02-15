Штайнмайер обвинил РФ и Турцию в нарушении договоренностей по Сирии

Как отметил Штайнмайер в понедельник, 15 февраля, на полях встречи глав МИД стран-членов ЕС, частью договоренностей был призыв к всех сторон еще до начала перемирия сделать свой вклад в немедленное уменьшение насилия, передает DW.

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"Это касается и военных операций России и сирийского режима в районе Алеппо, а также последних наступательных действий отрядов курдской самообороны (PYG) в северной Сирии", - цитирует слова Штайнмайера агентство Reuters. На фоне напряженной ситуации Турции тоже следует проявлять сдержанность, добавил глава дипломатического ведомства Германии.

Напомним, в Мюнхене 12 февраля было договорено об установлении перемирия в Сирии на протяжении недели.