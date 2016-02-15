Штайнмайер обвинил РФ и Турцию в нарушении договоренностей по Сирии
Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер упрекнул Россию, режим Асада, отряды курдской самообороны, а также Турцию в нарушении достигнутых в Мюнхене договоренностей о перемирии в Сирии.
Как отметил Штайнмайер в понедельник, 15 февраля, на полях встречи глав МИД стран-членов ЕС, частью договоренностей был призыв к всех сторон еще до начала перемирия сделать свой вклад в немедленное уменьшение насилия, передает DW.
Читайте такжеПод авиаудары в Сирии попали две больницы, есть погибшие
"Это касается и военных операций России и сирийского режима в районе Алеппо, а также последних наступательных действий отрядов курдской самообороны (PYG) в северной Сирии", - цитирует слова Штайнмайера агентство Reuters. На фоне напряженной ситуации Турции тоже следует проявлять сдержанность, добавил глава дипломатического ведомства Германии.
Напомним, в Мюнхене 12 февраля было договорено об установлении перемирия в Сирии на протяжении недели.