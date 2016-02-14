Дамаск заявил о вторжении турецких военных на территорию Сирии

Как говорится в заявлении МИД Сирии, через границу с Турцией на территорию Сирии прошла колонна из 12 пикапов с пулеметами, в составе которой было около 100 вооруженных бойцов, сообщает РБК со ссылкой на агентство SANA.

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В сообщении не приводится более подробная информация о маршруте колонны, говорится только, что среди бойцов предположительно были солдаты турецкой армии и наемники. Внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением обстрелов сирийской территории со стороны Турции.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкие военные обстреляли курдские отряды на севере Сирии. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу потребовал, чтобы группа отступила с недавно занятых позиций.