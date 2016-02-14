Папа Римский провел мессу в Мехико для тысяч верующих

В базилике хранится наиболее почитаемая католическая святыня Латинской Америки - плащ с изображением смуглой Девы Марии, передает Би-би-си. В своей проповеди понтифик говорил как о вдохновляющем примере Богоматери, так и о современных проблемах общества - миграции и преступности. После проповеди он провел около пяти минут, сидя молча перед образом Девы Марии.

Читайте такжеИсторическая декларация Папы Римского и патриарха Кирилла: тезисы, на которые стоит обратить вниманиеРанее в ходе своего первого выступления в Мексике Папа Римский призвал лидеров страны обеспечить соблюдение закона и безопасность гражданам страны. Выступая в Национальном дворце в присутствии президента страны Энрике Пенья Ньето, он говорил, что общество, движимое алчностью и эгоизмом, создает прекрасную основу для коррупции, насилия и торговли наркотиками.

Понтифик назвал наркотики раком, который разъедает и уничтожает мексиканское общество. Он призвал местное католическое руководство больше делать для борьбы с наркоторговлей.

В Мексику Папа Римский прибыл с Кубы, где состоялась его историческая встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Напряженный график последних двух дней в сочетании с семичасовой разницей во времени с Ватиканом нелегко дались 79-летнему понтифику. Как отмечали СМИ, во время мессы Франциск немного задремал и проснулся, когда его разбудил помощник.

Мехико расположен на высоте 2,25 тыс. м над уровнем моря, из-за чего приезжающим в город требуется акклиматизация. Для Папы Римского ситуация может осложняться тем, что у него частично удалено правое легкое.

Визит понтифика в Мексику будет продолжаться 5 дней. За это время он, как ожидается, посетит пригород Мехико Экатепек-де-Морелос, где произошла серия убийств женщин, а также другие наиболее бедные и опасные регионы Мексики - в том числе город Сьюдад-Хуарес на границе США.

Уровень связанной с наркотиками преступности в этом городе был одно время так велик, что это снискало городу славу "мировой столицы убийств".