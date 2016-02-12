Папа Римский впервые в истории встретился с главой РПЦ (фоторепортаж)

При встрече, которая началась примерно в 21:20 по Киеву, Кирилл и Франциск обнялись и поприветствовали друг друга. После этого они попозировали перед фотографами, сели рядом друг с другом в кресла и начали беседу, сообщает РБК.

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По данным источников Reuters в Ватикане и дипломатических кругах, тайная подготовка к ней велась в течение двух лет. В итоге соглашение о встрече в кубинской столице было достигнуто осенью прошлого года, однако известно о ней стало только 12 февраля.

Ожидается, что центральной темой беседы глав двух церквей станут гонения на христиан, также патриарх и понтифик обсудят вопросы двусторонних отношений и международной политики.

Текст заявления уже согласован. Подписание патриархом Кириллом и Папой Римским декларации намечено ориентировочно на 23:30 по Киеву. Как ожидается, встреча продлится два часа.