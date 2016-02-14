Куба спустя год вернула США учебную ракету Hellfire

Учебная ракета "воздух-земля" Hellfire была передана США. Об этом сообщили в госдепартаменте страны, передает Русская служба ВВС.

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"Не вдаваясь в детали, мы можем сообщить, что не имеющая боевого заряда учебная ракета была возвращена при сотрудничестве с кубинским правительством", - отметил представитель госдепартамента США Марк Тонер.

Ранее стало известно, что ракету отправили в Испанию для учений в 2014 году. Однако затем каким-то образом она прибыла на Кубу, что, американские СМИ назвали "позорным раскрытием" военных технологий третьей стороне.

По информации Wall Street Journal, ракету, изготовленную корпорацией Lockheed Martin, после учений отправили грузовиком в Мадрид. После этого ее должны были доставить самолетом в немецкий Фракфурт-на-Майне, а оттуда - назад во Флориду. Однако вместо Франкфурта ракета улетела в Париж, а оттуда самолетом Air France - в Гавану.

Ошибку осознали, когда самолет уже вылетел на Кубу, писала газета.

Вашингтон целый год пытался убедить Гавану вернуть ракету, опасаясь, что власти Кубы могут передать технологии, связанные с ее датчиками и системой наведения, таким странам, как Китай, КНДР или Россия.

В результате, по данным СМИ, на Кубу за ракетой отправились специалисты самой Lockheed Martin.

Тонер заявил, что не вправе комментировать детали конкретного случая, но подтвердил, что возобновление дипломатических отношений между США и Кубой поспособствовало поиску решений по "вопросам, представляющим взаимный интерес".

Обнаруженный экземпляр реактивного снаряда не содержал взрывчатых веществ. Тем не менее, военные чиновники США опасались, что кубинские специалисты вскрыли "начинку" боеприпаса и ознакомились с системой датчиков и "вшитой" технологией таргетинга (выбора цели — ред.).

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Hellfires — ракеты класса "воздух-земля", применяются при стрельбе по наземным целям с вертолетов. Боеприпас был разработан десять лет назад, но с тех пор претерпел несколько модернизаций. Теперь он, в частности, применяется как штатное вооружение беспилотников Predator при антитеррористических операциях. По данным источников газеты, такие ракеты применялись для атак на объекты террористов в Йемене и Пакистане.