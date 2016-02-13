Историческая декларация Папы Римского и патриарха Кирилла: тезисы, на которые стоит обратить внимание

Этот документ заметно и в лучшую сторону отличается от стиля и содержания тех официальных документов или заявлений, которые в последнее время появляются от имени Русской православной церкви, рассказал доктор богословия, архимандрит Кирилл (Говорун), передает "Медуза".

"Лично для меня, как и для многих сторонних наблюдателей, текст декларации стал неожиданностью, как неожиданной была сама встреча и выбранное для нее место", - говорит архимандрит Кирилл.

По его словам, текст очевидно менее политический и более христианский. Тем не менее, он может быть прочитан по-разному, в зависимости от того, с какой перспективы на него смотреть.

"То, что бросается в глаза в первую очередь, - это тема христианского единства. Она представлена в тексте традиционно - через общность традиции первого тысячелетия, так и инновационно - через общность мучеников, пострадавших за Христа уже в наше время, - считает архимандрит. Хотя имеются в виду прежде всего казненные исламистами коптские, сирийские и эфиопские христиане, принадлежащие совсем другой традиции, чем те, которые представляют Папа Римский и патриарх, оба апеллируют к этим мученикам как к тем, кто своим свидетельством и смертью объединяют православных и католиков".

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Ближнему Востоку в декларации посвящено много места. Многие предыдущие заявления Русской православной церкви на эту тему ссылались исключительно на проблемы христианской общины в регионе, а по сути создавали предлог для военного вмешательства и оправдание такового через средства массовой пропаганды. Однако реальность оказалась такой, что это военное вмешательство, в том числе под предлогом защиты христиан, только усугубило их тяжелое положение в регионе.

"В Швеции, где я преподаю, многие мои ученики — христиане из Сирии и Ирака. И они категорически против тех военный действий, которые Россия проводит в регионе якобы во имя их интересов. По сути, декларация признает эту реальность и единственной альтернативой насилию видит не новую войну, а прекращение военных действий. Также она говорит о страданиях всех жертв войны, в том числе мусульман", - отметил архимандрит.

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В аналогичном ключе представлена ситуация в Украине. Бросилось в глаза, что нигде в тексте не говорится о «гражданской войне», хотя именно так характеризуется конфликт на Ближнем Востоке. Даже Папа Римский в прошлом имел неосторожность назвать войну в Украине «братоубийством» (fratricide), чем вызвал немалую критику. Сейчас он не использовал даже эти эвфемизмы. В связи с абзацами об Украине вспомнилась аналогичная декларация, подписанная Папой Франциском и константинопольским патриархом Варфоломеем по результатам их встречи в ноябре 2014 года. Тогда тоже «стороны, вовлеченные в конфликт», были призваны к тому, чтобы стать на путь диалога. Характерно, что в той декларации содержался призыв уважать международное право, что было скрытым осуждением аннексии Крыма. В Гаванской декларации даже скрытых упоминаний о Крыме нет, зато повторен подзабытый тезис о том, что украинские греко-католики имеют право на существование. Также содержится призыв к православным жить с ними в мире. На фоне того, что ранее сама возможность встречи Папы Римского и патриарха исключалась Москвой по причине греко-католиков, это уже заметный прогресс.

По мнению архимандрита Кирилла, декларация не является полностью свободной от политической нагрузки.

В ней заложена поляризация между бедными и богатыми, религиозными и светскими странами. Также контрастно показаны Россия, в которой «беспрецедентно возрождается христианская вера», и Украина, где «общество ввергнуто в глубокий экономический и гуманитарный кризис». Правда, каждая сторона видит эту поляризацию по-своему. Для Папы Франциска это, очевидно, противостояние глобального Юга и глобального Севера. А для патриарха Кирилла — глобального Востока, в центре которого Россия, и глобального Запада. Также декларация делает акцент на коллективных правах, замалчивая права индивидуальные.

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Несмотря на это, декларация - именно из-за своего христианского, а не политического характера - может не понравиться тем, кого когда-то в Украине назвали «политическими православными».

Сюда входят и православные фундаменталисты, выступающие даже против намека на контакты с христианами других конфессий, и те кто ищут в Церкви альтернативу советской идеологии, и православные сталинисты, и радетели «русской весны» в Крыму и в Донбассе, и сторонники «священных войн» на Ближнем Востоке.В том числе и они должны услышать призыв декларации: «Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами», отмечает архимандрит Кирилл.