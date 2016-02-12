В Мюнхене начинает работу международная Конференция по вопросам безопасности (фото)

Как передает с места события собственный корреспондент УНИАН, в ожидании около 550 гостей безопасность обеспечивают 3 тысячи 700 полицейских. Границу безопасности начинается уже за квартал от известного отеля Баєрішер Хоф (Bayerischer Hof), где состоится событие.

Конеференция начнется во второй половине пятницы с выступления министра обороны Германии Урсулы фон дер Лейен (Ursula Bon dear Leyer) и министра обороны Франции Жан-Ифа Ле Дрійана (Jean-Yves Le Drian).

Читайте такжеЯценюк приглашен на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но не собирается ехать

Со специальным посланием к участникам конференции обратится король Иордании Абдулла бин Аль Хусейн (Abdullah II bin Al Hussein).

Для обсуждения в рамках Конференции заявлены такие вопросы, как борьба с ИГИЛ, кризис мигрантов в Европейском Союзе, вопросы торговли, безопасности здоровья, "кризис без границ" и состояние международного порядка.

В рамках Конференции в субботу выступит президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеКремль предложил в Мюнхене обсудить возможность перемирия в Сирии

Также ожидается, что на полях конференции он встретится с президентами Литвы, Польши, Финляндии, Румынии, Европейского парламента Мартином Шульцем, Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марошем Шевчовичем, еврокомиссаром по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ганом, государственным секретарем США Джоном Керри, генеральным секретарем НАТО Енсом Столтенбергом.