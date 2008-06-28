США вывезли свое ядерное оружие из Великобритании?

По неподтвержденным данным, Соединенные Штаты вывезли свое ядерное оружие из Великобритании. Базирующаяся в Вашингтоне Федерация американских ученых (FAS) сообщила, что 110 ядерных бомб были вывезены с авиабазы Лейкенхит Королевских военно-воздушных сил (в 112 км к северо-востоку от Лондона) в неизвестное место. Этот факт подтвердил один из правительственных чиновников западного государства, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

В то же время представители США и Соединенного Королевства отказались комментировать данную информацию, сославшись на гриф секретности. "В соответствии с политикой Великобритании и НАТО мы не подтверждаем, ни опровергаем местонахождение ядерных арсеналов", - сообщили в британском Министерстве обороны.

FAS выступила с критикой решения администрации США оставить в секрете факт передислокации ядерных боеголовок. По заявлению Федерации американских ученых, таким образом США "упустили возможность напрямую продемонстрировать России конструктивную готовность к сокращению нестратегических ядерных вооружений".

Американское ядерное оружие было впервые размещено в Великобритании более 50 лет назад. По оценкам экспертов, в настоящее время на военных базах в Турции, Италии и ряде европейских государств остается 150-240 американских ядерных боеголовок.