В Польше предупредили "поддержку" Путина в ЕС: За колбасу, нефть и газ она возвращает Европу в позапрошлый век

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью "Радио Польша", передает "Европейская правда".

"Кремль хочет разрушать, а не строить отношения в Европе. Российская власть ведет политическую игру с остальным миром, в частности с Европой, ЕС. У этой власти имперские, агрессивные посягательства, она ведет уже третью войну", - отметил он.

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"После Грузии и Украины она начала военные действия в Сирии. В такой ситуации очень сложно создать атмосферу сотрудничества, взаимного доверия и думать о построении чего-то", - подчеркнул польский министр.

Он также подчеркнул, что пока рано говорить об ослаблении санкций против России.

"Еще рано говорить о том, что действие санкций будет изменено или прекращено. У нас нет оснований отменять санкции, если не будут решены крымские, донбасские вопросы, если не будет поставлена точка в участии России в войне против Украины, в поддержке мятежников на Донбассе", -отметил Ващиковский.

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"Тот, кто в этой ситуации хочет торговать колбасой, нефтью и газом, должен перечеркнуть все достижения международного права, которое не одно десятилетие формировалось так, а не иначе с целью исключения войны как средства решения международных споров", - отметил он.

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"Пусть такие политики примут тогда норму, что силовое изменение границ в Европе в XXI веке является легальным и допустимым. Это означало бы, что мы возвращаемся к международным нормам двухсотлетней давности", -отметил Ващиковский.