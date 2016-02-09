Столкновение поездов в Баварии: число погибших увеличилось до девяти

15:45, 09 февраля 2016
Мир
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Число погибших в результате столкновения поездов в Германии увеличилось до девяти человек.

поезд бавария / Twitter

Об этом сообщает полиция Баварии в своем Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о 8 погибших.

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Как сообщал УНИАН, столкновение поездов произошло рано утром во вторник в Баварии, поблизости от Бад-Айблинга.

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