Столкновение поездов в Баварии: число погибших увеличилось до девяти
15:45, 09 февраля 2016Мир
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Число погибших в результате столкновения поездов в Германии увеличилось до девяти человек.
Фото с места происшествия / Twitter
Об этом сообщает полиция Баварии в своем Twitter.
#Bahnunglück#BadAibling: die Zahl der Toten ist leider auf 9 gestiegen— PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) 9 Лютий 201
Напомним, ранее сообщалось о 8 погибших.
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Как сообщал УНИАН, столкновение поездов произошло рано утром во вторник в Баварии, поблизости от Бад-Айблинга.
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