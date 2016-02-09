Столкновение поездов в Баварии: число погибших увеличилось до девяти

Об этом сообщает полиция Баварии в своем Twitter.

#Bahnunglück#BadAibling: die Zahl der Toten ist leider auf 9 gestiegen — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) 9 Лютий 201

Напомним, ранее сообщалось о 8 погибших.

Читайте такжеВ МИД заявили, что среди пострадавших в Баварии украинцев нет

Как сообщал УНИАН, столкновение поездов произошло рано утром во вторник в Баварии, поблизости от Бад-Айблинга.