Рост финансирования обороны НАТО расширяет возможности сдерживания агрессии РФ – глава Пентагона

Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер на пресс-конференции в рамках заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

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Картер рассказал об усилиях США по укреплению системы сдерживания и обороны в Европе и об оборонном бюджете на 2017-й год.

"Среди многих других вещей: выделяются средства для военных сил и возможностей с целью введения в действие нашего решительного и сбалансированного стратегического подхода в отношении России. В частности, бюджетное финансирование увеличивается в четыре раза для европейской инициативы военной поддержки и в целом составит 3,4 млрд долларов. И это акцентирует внимание в том числе на сдерживании российской агрессии против союзников НАТО", - подчеркнул Эштон Картер.

По его словам, это окажет поддержку размещению большего количества американских ротационных сил в Европе в течение года, будет способствовать проведению большего количества учений с союзниками по НАТО и размещению большего количества техники.

"Мы также выделяем средства на улучшение инфраструктуры: аэродромы, учебные центры и полигоны по всей Европе. Это расширит военный потенциал и позволит осуществлять быстрое размещение сил в регионе... Все это вместе до конца 2017 года позволит нам быстро создать чрезвычайно сильные объединенные войска: воздушные, морские и наземные силы, которые смогут ответить на широком театре действий, если будет необходимо", - подчеркнул Картер.

Он заявил, что страны Альянса должны сделать больше для надежной обороны и сдерживания потенциальных угроз. "Именно поэтому НАТО должно способствовать дальнейшему укреплению своих позиций для сдерживания и, если необходимо, нанести поражение любому агрессору по полному диапазону угроз. И если дело доходит до гибридных, кибер- или информационных операций, российские действия говорят о многом. Они дали четко понять, что все союзники должны продолжать инвестировать и обновлять свои возможности", - подчеркнул Картер.