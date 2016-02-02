Глава Пентагона назвал Россию, Иран, Китай и исламистов главными вызовами для США

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер, передают РИА Новости. "Китай и Россия являются нашими главными соперниками" в военной отрасли, сказал глава Пентагона в Вашингтоне, добавив, что США "не хотят никаких конфликтов ни с одной из этих стран". Однако Эштон Картер подчеркнул, что США "не могут закрывать глаза на эти вызовы".

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В свою очередь, госсекретарь США Джон Керри заявил во время визита в Рим, что международная кампания по борьбе с "Исламским государством" двигается "в верном направлении", однако предупредил, что необходимо предпринять дополнительные усилия для стабилизации ситуации в Ливии и Ираке, сообщает "Голос Америки".

Джон Керри подчеркнул риск захвата территорий в Ливии с ее обширными нефтяными ресурсами, однако отметил, что скорое достижение соглашения о формировании правительства национального единства способно сыграть большую роль в предотвращении этого сценария.

Кроме этого, по словам госсекретаря, с мая 2015 года в результате военных усилий коалиции были уничтожены 90 командиров "Исламского государства" среднего и высшего звена и был установлен полный контроль над сирийско-турецкой границей.