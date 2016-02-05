В ООН призвали снять ограничения на аборты из-за вируса Зика

Аль Хуссейн заявил о необходимости соблюдать права женщин в связи с распространением заболевания, в том числе упразднить законы, которые ограничивают доступ к сексуальным и репродуктивным центрам по охране здоровья, так как они противоречат международным стандартам, пишет Росбалт.

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В Верховном комиссариате ООН по правам человека призвали также предоставить женщинам доступ к медицинским услугам, в частности, к абортариям.

Лихорадка Зика получила наибольшее распространение в странах Латинской Америки. Число зараженных в Бразилии и Колумбии уже измеряется десятками тысяч. Однако зафиксированы отдельные случаи в Европе, Азии и США, так как вирус переносят туристы. У взрослых людей Зика обычно не вызывает осложнений, но очень опасна для беременных женщин, так как провоцирует у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.