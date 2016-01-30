В Колумбии зарегистрировали более 20 тысяч случаев заражения вирусом Зика

В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения лихорадкой Зика, заявил в субботу Национальный институт здоровья Колумбии.

В институте уточнили, что среди заразившихся — более двух тысяч беременных женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. Предполагается, что лихорадка приводит к повреждениям головного мозга у новорожденных.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

Читайте такжеВакцина от вируса Зика может быть готова до конца этого года - фармацевты

Как известно, на 27 января 2016 года случаи инфицирования зарегистрированы в 27 странах мира Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-тихоокеанского регионов: Барбадос, Боливия, Бразилия, Кабо-Верде, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Фиджи, Французская Гвиана, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Мальдивы, Мартиника, Мексика, Новая Каледония, Панама, Парагвай, Пуэрто-Рико, Сен-Мартен, Самоа, Соломоновы острова, Суринам, Таиланд, Венесуэла.