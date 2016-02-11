В мексиканской тюрьме произошел бунт: погибли по меньшей мере 50 человек - Reuters
17:11, 11 февраля 2016Мир
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Десятки людей погибли в результате бунта в тюрьме Topo Chico в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что бунт начался ранним утром в четверг, 11 февраля. По данным мексиканского телеканала Milenio TV, погибли по меньшей мере 50 человек. Еще несколько заключенных могли сбежать.
Других подробностей произошедшего не приводится. Комментариев со стороны правоохранительных органов в Нуэво-Леон пока нет.
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Reuters отмечает, что инцидент в тюрьме Topo Chico произошел за несколько дней до запланированного визита папы римского Франциска в соседнюю тюрьму, расположенную на севере страны.
Тюремный бунт на северо-востоке Мексики
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