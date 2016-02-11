В мексиканской тюрьме произошел бунт: погибли по меньшей мере 50 человек - Reuters

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что бунт начался ранним утром в четверг, 11 февраля. По данным мексиканского телеканала Milenio TV, погибли по меньшей мере 50 человек. Еще несколько заключенных могли сбежать.

Других подробностей произошедшего не приводится. Комментариев со стороны правоохранительных органов в Нуэво-Леон пока нет.

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Reuters отмечает, что инцидент в тюрьме Topo Chico произошел за несколько дней до запланированного визита папы римского Франциска в соседнюю тюрьму, расположенную на севере страны.