Тайная подготовка встречи Папы Римского и главы РПЦ велась в течение двух лет - Reuters

Секретные контакты осуществлялись между представителями двух церквей в Риме, Москве и Гаване, рассказал источник в Ватикане и дипломатических кругах, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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При этом агентство не уточняет на каком уровне проходили встречи. В итоге соглашение о встрече в кубинской столице было достигнуто осенью прошлого года, однако по настоянию РПЦ эта новость оставалась секретом еще в течение нескольких месяцев.

Источники агентства считают, что Кремль может использовать встречу в Гаване в своих интересах. Собеседник Reuters в дипломатической среде заявил, что Путин высоко оценивает перспективы контактов РПЦ и Ватикана. По его словам, российский президент прекрасно понимает важную роль Папы Римского как международного игрока. «Я думаю, что Путин будет очень рад получить возможность представить точку зрения Кремля Ватикану», — сказал он.